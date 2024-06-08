美品NEW ERA LOS ANGELES DODGERS キャップ 7 1/4

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商品詳細
ブランド：NEWERA商品名：59FIFTYBASEBALLCAP\"LOSANGELESDODGERS\"サイズ：71/4（57.7cm）カラー：ロイヤルパープル/つば裏グレー生産国：中国素材：本体ウール100%、つば裏コットン100%商品番号：13731690※撮影環境により色味が実物と異なる場合がございます。正規取扱店で購入しました。試着程度です。サイズシールを一度剥がしてから、もう一度貼っているので少しシールに折り目が付いています。※タバコ非喫煙、ペット飼育なし#MLB#NEWERA#DODGERS#COOPERSTOWN#ロサンゼルス#ドジャース#クーパーズタウン#ベースボールキャップ#ニューエラ#59FIFTY#ストリートブランド#ヒップホップファッションカラー...パープル形...ベースボール
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