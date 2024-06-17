クボタクラフト二つ折り財布

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クボタクラフト二つ折り財布です。数年前に購入しました。当時、￥78000程しました。本革のブラックです。埋め込んである青い物はターコイズです。状態比較的、傷んでる感じですが、まだまだ使用は出来ると思います。財布の片面は色がくすんでいます。財布内部の小銭入れ部は少し跡がついています。あと、財布上部に革のひび割れがあります。中古ですので納得頂ける方からの購入お待ちしております。メルカリ便にて当日か、遅くても翌日発送致します。