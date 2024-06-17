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ベルト メンズ レザー 本革 オーストリッチ 無双 未使用
商品番号 R83236533399
商品名

ベルト メンズ レザー 本革 オーストリッチ 無双 未使用
ブランド名 Rspare
特別価格 税込 1,994 円
在庫状況 あり

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商品詳細

メンズレザー本革ベルトオーストリッチのベルトです。ベルトはバックルから外してカット調整が可能です。カラーベルト部ブラック、バックルはシルバー素材オーストリッチ無双未使用サイズ幅3.5cm長さ110cm気持ち程度の値下げも可能です。お気軽にコメントください。^_^他にもお値下げ可能なメンズ商品あります。#みぬるbのメンズ商品メンズベルト本革オーストリッチエミューレザーベルト高級ベルトカラー···ブラック素材···本革
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