【美品】ルイヴィトン モノグラム グラセ ポルトフォイユ コンパクト ブラウン系

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・全品送料無料・フォロー割引・まとめ割引■商品説明LOUISVUITTONルイヴィトンモノグラムグラセポルトフォイユコンパクト財布です。ブラウン系のマットのデザインでロゴの入った金具がついています。○サイズサイズ(相当)タテ9.5cmヨコ10.5cm◯商品の状態A：使用感がほとんどなく、汚れやシミもなし◯色ブラウン系〇素材レザー———————————お得な割引実施中です！～フォロー割引～このアカウントをフォローいただきますと、販売価格に応じてお値引きをさせていただきます。◯フォロー割引金額〜2,999円➡︎100円OFF〜5,999円➡︎200円OFF〜8,999円➡︎300円OFF9,000円〜➡︎500円OFF～まとめ割引～購入数に応じた割引をいたします。購入したい商品が複数ある場合、コメントにてお知らせください。◯まとめ割引金額2点購入➡︎300円OFF3点購入➡︎500円OFF4点以上➡︎1,000円OFF———————————※ブランドリユース店、日本流通自主管理協会加盟店（AACD）にて購入した鑑定済みの正規品です。※各種割引について、必ずご購入前にコメントいただきますようお願いいたします。※メルカリはあくまで早い者勝ちです。お値引き適応後はお早めにお買い求めください。※すり替え防止のため返品交換は、お断りしております。※あくまで中古品です、神経質な方はご遠慮下さい。その他の商品はコチラ↓#ココ・リユース財布形···二つ折り