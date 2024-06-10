やちむん　壺屋焼　カラカラ　琉球古典焼　まとめて　値下げ

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商品詳細
やちむん 壺屋焼 カラカラ 琉球古典焼 です。ワレ、カケ等なく状態はいいです。解体の古民家から出てきたものです。他にも焼き物などだしてます。古い物ですので多少スレ、ヨゴレあるかも知れません。神経質な方は購入なさらないでください。#やちむん #壺屋焼 #カラカラ #琉球古典焼#焼物
http://narcologia.ru/goods/traverse491226.html
http://narcologia.ru/goods/diamond551958.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant54582.html
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