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やちむん　壺屋焼　カラカラ　琉球古典焼　まとめて　値下げ
商品番号 D16107422778
商品名

やちむん　壺屋焼　カラカラ　琉球古典焼　まとめて　値下げ
ブランド名 Dsmall
特別価格 税込 6,580 円
在庫状況 あり

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商品詳細

やちむん　壺屋焼　カラカラ　琉球古典焼　です。ワレ、カケ等なく状態はいいです。解体の古民家から出てきたものです。他にも焼き物などだしてます。古い物ですので多少スレ、ヨゴレあるかも知れません。神経質な方は購入なさらないでください。#やちむん　#壺屋焼　#カラカラ　#琉球古典焼#焼物
http://narcologia.ru/goods/traverse491226.html
http://narcologia.ru/goods/diamond551958.html
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