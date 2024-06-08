橋本永豊　仁清写　茶碗　共箱　直径12.2cm 東H5-0723④

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箱蓋裏書きありません。ニューではありませんが、縁に線が入っていますので10枚目の写真でご確認ください。=土日祝日 発送不可 トラブル防止の為=常時携帯を持っていないので返信が遅れる場合があります。時間指定はできません。同じIDで複数ご購入の場合、同梱させて頂きます。基本的には、ゆうパック元払いです。個別をご希望でしたら、ご購入後取引メッセージに連絡してください。ない場合は、同梱いたします。違うIDでの同梱発送は、 ご連絡お願い致します。絨毯について畳めるものは畳んで発送します北海道、沖縄以外の方は着払い設定で出品しておりますが、元払いで発送いたします。北海道、沖縄の方で元払いご希望の場合は、できるだけ負担にならないよういたしますのでご購入前にコメントでお知らせください目安として北海道は、7000円沖縄は、30000円ほど送料を加算します即購入された場合も、ご相談いただけましたら別途送料分を払っていただくよう提案いたします。何の連絡もない場合は、着払いになりますご了承の上、ご購入お願いいたします。発送は、随時行なっておりますが、混み合っております。お時間いただく場合もあります。よろしくお願い致します。