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超美品【STONE ISLAND/ストーンアイランド】ニットパーカー
商品番号 N21705458744
商品名

超美品【STONE ISLAND/ストーンアイランド】ニットパーカー
ブランド名 ストーンアイランド
特別価格 税込 14,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大阪阪急メンズ館にて購入後、10回程度の着用で超美品です。厚手のニットでメチャクチャオシャレです。◼️色【オレンジ】◼️サイズ【M】肩幅【40cm】身幅【53cm】着丈【68cm】袖丈【72cm】素人採寸◼️素材【写真参照】◼️付属品【ワッペン】◼️購入価格【7万円程度】#ふーさんのアイテムはこちら
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