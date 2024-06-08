新品未使用❗️PORTER グライド　長財布❗️

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この度はご覧頂き、誠にありがとうございます❗️❗️○アイテム ポーター グライド 長財布購入しましたが、使用せずに保管しておりました。定価は16000円+税です。○サイズサイズ 縦10cm横19cm厚み1.5cm○状態新品未使用○カラーブラウン○素材レザー○配送基本的に簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。連休等の場合、遅れることがあります。新品未使用ですが、人の手に渡っております。ご理解の上、ご検討ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。