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新品未使用❗️PORTER グライド　長財布❗️
商品番号 E48655251324
商品名

新品未使用❗️PORTER グライド　長財布❗️
ブランド名 ポーター／ヨシダカバン
特別価格 税込 3,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

この度はご覧頂き、誠にありがとうございます❗️❗️○アイテム　ポーター　グライド　長財布購入しましたが、使用せずに保管しておりました。定価は16000円+税です。○サイズサイズ　縦10cm横19cm厚み1.5cm○状態新品未使用○カラーブラウン○素材レザー○配送基本的に簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。連休等の場合、遅れることがあります。新品未使用ですが、人の手に渡っております。ご理解の上、ご検討ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。
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