HTC スタッズナローベルト　32 ブラック　ターコイズ　スタッズベルト

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全長111センチカラー:ブラックサイズ:32インチ全長:111cmベルト穴:最短78cm.最長83cmくらい不明な点は質問してください。使用頻度はかなり少なく、レザーの状態はいいと思います。まだ硬めです。穴の伸びもありません。その代わり全体的にスタッズの周り裏側に緑青のようなものができています。※中古品であることをご理解いただける方のみご検討をお願いいたします(細かい部分まで気になる神経質な方はご購入はご遠慮ください)※なるべく納得のいく状態で購入していただきたいので、不安な点や詳しく見たい部分などがあれば気軽にコメントください※返品はご遠慮願います※気持ちの良い取引を心がけております どうぞよろしくお願いしますカラー...ブラック