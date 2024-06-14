CASTELBAJAC カステルバジャック ブラック チャック 長財布

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ご覧いただきまして誠にありがとうございます。■ブランドCASTELBAJAC(カステルバジャック)■品名ラウンドファスナー長財布■カラーブラック■サイズ幅20cm×高さ11cm×マチ2cm※素人採寸のため多少の誤差はご了承いただきますようお願い申し上げます。■状態目立った傷、汚れはなくまた使用感も少ない商品になります。状態は良好です。（写真でご確認いただきますようお願い申し上げます。）■素材牛革即購入いただいても大丈夫です♪またコメントもお待ちしております♪