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WTAPS × VANS TRUCKER CAP トラッカーキャップ
商品番号 P60064298127
商品名

WTAPS × VANS TRUCKER CAP トラッカーキャップ
ブランド名 ダブルタップス
特別価格 税込 1,914 円
在庫状況 あり

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商品詳細

WTAPS×VANSダブルタップスバンズTRUCKERCAPトラッカーキャップメッシュキャップスナップバックにてサイズ調整可撮影環境により実際の色と誤差がある場合がございます。予めご了承下さい。状態考慮使用感、ユーズド感、擦れ、スナップバックの傷がございます。フロントプリントのくすみ・汚れフロントに汚れ箇所あり経年による型崩れ、内部劣化(素材が柔らかくなってます。)つば先の擦れつば上にあった紐が取れており欠損付属品なしメルカリ便60サイズ発送予定サイズに収まるように発送致します。申し訳ございませんが値下げ対応考えておりません。プロフィールをご確認のうえ落札の程お願い致します。不明点はご質問ください。よろしくお願いします。WTAPSVANSダブルタップスバンズTRUCKERCAPトラッカーキャップキャップメッシュキャップ帽子MeshCAPメッシュキャップNEIGHBORHOODネイバーフッドベースボールキャプスナップバックユニセックスSALEセール
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