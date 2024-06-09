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クロコダイル無双長財布　タバコ色　シック　大人の色気
商品番号 T16520035868
商品名

クロコダイル無双長財布　タバコ色　シック　大人の色気
ブランド名 Tsmall
特別価格 税込 4,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

クロコダイル無双長財布です。無双とは表裏一体の一枚革を使用した物です。また、この品は内側の革も全てクロコダイルを使用してますので会計の時内ポケットから取り出した時の注目度は半端ないでしょう！新品未使用なのですが箱やタグ類は無く、裏面の下左寄りの小さな傷は購入当初からのもので納得して購入致しました。宜しくお願い致します。9.0cmX18.4cmX1.3cm
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