ゴローズ　上金ターコイズ付き特大フェザー

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商品詳細
本人購入の方からお譲りいただいた商品となります。気に入っていたのですが、付ける機会がなくなってしまったので、大切にしていただける方にお渡ししたいと思います。チェーンもセットとなりますので気に入っていただければご購入お待ちしております。
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