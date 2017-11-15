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ゴローズ　上金ターコイズ付き特大フェザー
商品番号 H88701153717
商品名

ゴローズ　上金ターコイズ付き特大フェザー
ブランド名 ゴローズ
特別価格 税込 19,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

本人購入の方からお譲りいただいた商品となります。気に入っていたのですが、付ける機会がなくなってしまったので、大切にしていただける方にお渡ししたいと思います。チェーンもセットとなりますので気に入っていただければご購入お待ちしております。
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