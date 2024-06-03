希少✨プラダ セットアップ ナイロン テーラードジャケット ビッグシルエット

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ご閲覧いただきありがとうございます:DPRADAのナイロンセットアップです！ジャケットとパンツのサイズ差ございます！○アイテムPRADA プラダ セットアップテーラードジャケット パンツナイロン 大きいサイズ オーバーサイズシングル○サイズ【ジャケット】サイズ52（2XL相当）肩幅46cm身幅53cm袖丈66cm着丈72cm【パンツ】サイズ48（M相当）ウエスト84cmヒップ104cm股上23cm股下77cm渡幅29cm裾幅21cm着丈101cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態多少うっすらシミなど使用感ございますが大きく目立つ傷や汚れはなく、まだまだご愛用いただけます！○カラーグレー ※写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承の上お買い求め下さい。○素材表地ポリエステル50%ナイロン50%裏地キュプラ100%○購入元大手ブランド買取店○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。୨୧～・～・～・～・～・～・～・～・୨୧他にもお洋服やバッグなど多数出品しております♡°˖おまとめ購入される際は10%OFFさせていただきます【お部屋見ました。】とコメントください！ #きなこのお部屋是非ご覧ください❤️୨୧～・～・～・～・～・～・～・～・୨୧