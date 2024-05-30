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☆Sterling ターコイズ リング
商品番号 V62975769752
商品名

☆Sterling ターコイズ リング
ブランド名 Vsmall
特別価格 税込 5,460 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらの商品、明日の夕方には画面削除致します。私のショップ内で他にも購入して頂ける場合、こちらの商品は同梱にて12,800円でお譲り出来ます。プロフ必読⚠️マークご了承の上、購入宜しくお願い致します○┓ペコッ(購入ボタン押した時点でプロフ注意事項をご了承得たものと判断致します)皆様とは　一律　平等のお取引をしたいので　お値引き交渉は受け付けておらず、様子を見て売れないようであれば少しずつですが　お値下しておりますので　ご希望の金額になるまでお待ち頂けたらと思います○┓ペコッ〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰中古です。ヴィンテージ物も取り扱うショップにて購入リング内、Sterling刻印ありマークなのかただの凹みなのかわからない刻印？みたいなのあり(5枚目画像をご覧下さい)リング黒ずみあり磨いて下さい。ナバホ、インディアンジュエリー好きな方にも♪
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http://narcologia.ru/goods/ramshackle453066.html
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