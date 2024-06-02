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表参道にあるGANZO本店で購入しました。モバイルSuicaを利用するようになり、使う機会がなくなってしまったため出品致します。出品物は写真に写っているパスケースとGANZOの袋です。カラー···ブラック配送方法について、梱包の関係でらくらくメルカリ便orゆうゆうメルカリ便のどちらかで配送します。ご希望がある場合は購入時のメッセージにてお知らせ下さい。#GANZO#パスケース#定期入れ