ファイテン ウルトラマリンブルー 50cm 新品

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ご覧頂きありがとうございます。基本的に平日しか発送していません。ご了承ください。即購入OKです。※北海道、沖縄の方は送料が変わりますのでその分のお値段アップになりますのでご相談下さい。商品状態:新品未使用ファイテン商品名「RAKUWAネックEXTREMEクリスタルタッチ」品番「0223TG909153」色番「ウルトラマリンブルー」サイズ50cmスポーツに他の商品と同梱等、ご相談下さい。質問等ございましたらお気軽にお申し付けくださいm(__)m