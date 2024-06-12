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メゾンマルジェラ　ナンバーリング
商品番号 A48258260724
商品名

メゾンマルジェラ　ナンバーリング
ブランド名 メゾンマルジェラ
特別価格 税込 7,650 円
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商品詳細

1年前にバイマで購入致しました。1年使用したのでキズはあります。サイズはMで、20号ほどです。材質···シルバーカラー···シルバー
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