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90s アメリカ 企業ロゴ 製造業 刺繍ロゴ 6パネル ローキャップ
商品番号 W55914781510
商品名

90s アメリカ 企業ロゴ 製造業 刺繍ロゴ 6パネル ローキャップ
ブランド名 Wsmall
特別価格 税込 2,212 円
在庫状況 あり

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商品詳細

………………………………………………………全商品や同じカテゴリの商品はこちらから！#MISSI_cap………………………………………………………◆ポイント・アメリカ企業「CAT」の90年代ベースボールキャップ※郵便サイズに折り畳んで発送します◆サイズ頭囲：55～60cm　　　　　ツバ：6.5cm◆状態：B【A】若干の使用感はあるが状態の良いUSED【B】やや使用感はあるが目立つ汚れやダメージ等なし【C】やや使用感があり部分的に目立った汚れやダメージがある【D】全体的に目立った使用感、ダメージがある◆色：ブラックホワイトイエロー◆素材：表記なし◆番号：2212062_KAY………………………………………………………◆注意事項・多少の使用感や細かな汚れ、Used特有の匂いがあるビンテージアイテムであることをご了承の上、ご購入お願いします。・その他の購入ルールはプロフィールをご確認お願いします。………………………………………………………
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