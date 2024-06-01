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日本画　水干絵具　老蘭商会19色/吉祥　13色/絵皿　大1 小7
商品番号 L27101315454
商品名

日本画　水干絵具　老蘭商会19色/吉祥　13色/絵皿　大1 小7
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 2,345 円
在庫状況 あり

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商品詳細

水干絵具の老蘭商会19色と吉祥13色絵皿大皿1枚、小皿7枚のセットです。※老蘭商会の中に吉祥45白緑が1本入っております。【老蘭商会】カラーチャートなしNo.10、11、12、14、18、22、24、29、30、3334、38、42、44、45、49、53、58、60計19本※No.24は、残り7割程度です。【吉祥】カラーチャートあり5鮮光黄、7緑青、8朱、9黄土、26紫、30洋紅、34若葉、43群青、44岱赭、46美藍、59黒、60胡粉、45白緑(老蘭商会の箱に入ってた色)計13本※5鮮光黄　残り7割程度※8朱　残り半分程度※9黄土　残り7割程度※30洋紅　残り7割程度※34若葉　残り8割程度※60胡粉　残り5割程度※45白緑　残り8割程度(老蘭商会の箱に入ってた色)【絵皿】大皿　1枚(直径13㎝)小皿　7枚(直径7㎝)※箱は経年劣化による汚れや破れ等があります。※バラ売り不可です。中古品ですので、ご理解いただける方よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/stair47400.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring521596.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion22678.html

日本画　水干絵具　老蘭商会19色/吉祥　13色/絵皿　大1 小7
日本画　水干絵具　老蘭商会19色 吉祥　13色 絵皿　大1 小7

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