極美品 BRBERRY レザー チェーンウォレット バーバリー ユニセックス ...

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ご覧いただきまして、ありがとうございます。※必ず自己紹介を読んでからルールに沿ってコメントお願い致します。※値引きコメントだけして応答しない方に関しては即ブロックさせていただきます。BRBERRY、PVC×レザーコンパクトウォレットです。ユニセックスでご使用いただけるデザインです。チェーン付きで首にかけることも可能です。ほとんど使用感のない、美品の商品になります。状態は写真をご確認ください。1度人の手に渡ったものですので、神経質な方はご遠慮ください。中古品にご理解いただける方のみご購入ください。#BURBERRY#バーバリー#チェーンウォレット#コインケース#レザー■ブランドBURBERRY/バーバリー■付属品箱、保存袋、チェーン■購入元国内正規店・直営店■採寸縦:6.5cm、横:10cm、幅:3cm※多少の誤差はご了承ください。◎注意点◎こちらの商品は全て正規品の本物です。無いとは思いますが万が一正規品では無かった場合は全額返金いたします。ですが、思っていた状態や商品と違ったり等の理由では受け付けていませんので、良く状態を確認して同意してくれた方のみご購入のほど、よろしくお願いいたします。購入してくれた方は、上記の文章に同意してくれたと解釈させて頂きます。‼️無言購入OKです‼️閲覧していただき、ありがとうございます。最後まで誠意を持って対応させていただきますので、よろしくお願いいたします！管理番号81232206-BBA(DFH4)