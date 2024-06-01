シルバー925★日章旗・朝日旗・日の丸・旭日旗★リング★JAP★

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商品詳細
日の丸リングシルバー925当方で作りましたんで他では手に入りません両サイドには崩した文字デザイン縦文字で自ら名乗るように「J・A・P」裏にはブランドロゴ裏抜きしてませんので重量感ありますサイズ・・・13.15.18.22.23,24,26号有ります（２月４日現在）他でも販売してるので購入前に必ず在庫確認してください日章デザインのサイズ・・・2.0cmX1.6cm厚さ4mmかなりインパクトあります残り僅かな上、他でも販売している為購入前に在庫確認をお願いします。同デザインの真鍮製も出品中バイカー系アイテムその他→ #biker1942el指輪その他はこちら→ #ring1942el
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