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NEIGHBORHOOD ネイバーフッド　ネイティブ柄Ｔ　Ｌサイズ
商品番号 T30656425010
商品名

NEIGHBORHOOD ネイバーフッド　ネイティブ柄Ｔ　Ｌサイズ
ブランド名 Tsmall
特別価格 税込 2,870 円
在庫状況 あり

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商品詳細

タグ付き未使用になります。サイズ：身幅51　肩幅46　着丈71（襟上部から）（素人採寸の為、誤差ご了承下さい）
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