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★美品★フルオーダースーツタリアトーレラルディーニダルクオーレアルフォンスシリカ
商品番号 A57485458022
商品名

★美品★フルオーダースーツタリアトーレラルディーニダルクオーレアルフォンスシリカ
ブランド名 Asmall
特別価格 税込 18,275 円
在庫状況 あり

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商品詳細

某テーラーで仕立てたオーダースーツです。生地はタリアデルフィーノウールスーパー130柔らかい毛並みです参考までに身長173、体重63ですボタンホール手縫い本切羽５つ水牛ボタン裏地背抜き観音開きシルクサイドベンツワンプリーツサイドアジャスター体型変化のため断捨離です。定価は170000円おやすくどうぞ肩幅42.5身幅49着丈71袖丈60ウエスト78股下71渡り30.5素材タリアデルフィーノウールスーパー130
http://narcologia.ru/goods/enquire885889.html
http://narcologia.ru/goods/waveform455717.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric565845.html

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