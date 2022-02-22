★美品★フルオーダースーツタリアトーレラルディーニダルクオーレアルフォンスシリカ

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商品詳細
某テーラーで仕立てたオーダースーツです。生地はタリアデルフィーノウールスーパー130柔らかい毛並みです参考までに身長173、体重63ですボタンホール手縫い本切羽５つ水牛ボタン裏地背抜き観音開きシルクサイドベンツワンプリーツサイドアジャスター体型変化のため断捨離です。定価は170000円おやすくどうぞ肩幅42.5身幅49着丈71袖丈60ウエスト78股下71渡り30.5素材タリアデルフィーノウールスーパー130
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