新品 カーハート メッシュキャップ ブラック

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。新品タグ付きカーハートメッシュキャップブラック本体は洗いのかかった生地です。バックに7つのポチ止めありサイズ調節可能フロントにはロゴマークのパッチ付きバックに刺しゅうのブランド名付き◆素材本体部分コットン100％メッシュ部分ポリエステル100％値下げ交渉NGですが、ご質問等ございましたら遠慮なくコメント欄からどうぞ！#fromUSA#カーハート#ディッキーズ#ベンデイビス#バンズ#ステューシー#ディーシーシューズ#ナイキ#アディダス#リーバイス#トミーヒルフィガー#ラルフローレン#プーマ#55DSL#レインスプーナー#ボルコム#エルアールジー#レッドカップ#フレッシュジャイブ#カルバンクライン#チャンピオン#ディズニーヴィンテージ#トゥエンティファイブ#フェイマススターズアンドストラップス素材...コットンカラー...ブラック形...ベースボール
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