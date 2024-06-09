ＧＯＤＡＮゴダン フルカービング＆イントレチャート バイカーズウォレット

素材···本革財布形···長財布ＧＯＤＡＮゴダンフルカービング＆イントレチャートバイカーズウォレットです。メッチャ格好良い…ＧＯＤＡＮゴダンのバイカーズウォレット。コンチョは定番。ウォレットベルトもＧＯＤＡＮゴダンオリジナルです、更にメッチャ素敵なウォレットチェーン＆画像のシルバーリングを一つサービスでお付けします。サービスご不要の方は3,000円お値引きします。コメントよりお願いします。未使用ですが、自宅長期保管品ですのでご理解頂ける方ＮＣ＆ＮＲにてお願いします。



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