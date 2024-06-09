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ＧＯＤＡＮゴダン フルカービング＆イントレチャート バイカーズウォレット
商品番号 H35925676403
商品名

ＧＯＤＡＮゴダン フルカービング＆イントレチャート バイカーズウォレット
ブランド名 Hsmall
特別価格 税込 8,575 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···本革財布形···長財布ＧＯＤＡＮゴダンフルカービング＆イントレチャートバイカーズウォレットです。メッチャ格好良い…ＧＯＤＡＮゴダンのバイカーズウォレット。コンチョは定番。ウォレットベルトもＧＯＤＡＮゴダンオリジナルです、更にメッチャ素敵なウォレットチェーン＆画像のシルバーリングを一つサービスでお付けします。サービスご不要の方は3,000円お値引きします。コメントよりお願いします。未使用ですが、自宅長期保管品ですのでご理解頂ける方ＮＣ＆ＮＲにてお願いします。
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