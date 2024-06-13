HEAD PORTER OLIVEDRAB 三つ折りウォレット

【サイズ】W140×100Hmm【生産国】日本【外側】小銭入れ（ジップポケット）×1【内側】札入れ×2、カード入れ×8、ポケット×4＊未使用ですが自宅保管品になりますのでごく若干のスレはご了承の上よろしくお願い致します。付属品なし、画像の物のみです。財布形···三つ折り柄・デザイン···無地素材···ナイロン



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