ビンテージ　90s ACG ナイキ　メンズM Tシャツ　ビックロゴ　ボックスロゴ

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商品詳細
希少激レア90年代 銀タグ ヴィンテージ の NIKEナイキ の ACGの ビッグロゴ の Tシャツ です。カラーは チャコールグレー 濃いグレーMサイズ身幅53cm着丈75cm肩幅50cm袖丈22cm#Tシャツ☆bravestore#ナイキ☆bravestore#90s☆bravestorebravestoreでは、仕事や趣味で国内外で購入した 70s70年代 80s80年代 90s90年代 00s2000年代 の ヴィンテージ古着 や スポーツブランド スポーツグッズ を 中心に インテリア雑貨 など オシャレな生活を送れる商品を幅広くライナップしています。フォロー割 や 複数購入割 も していますので、コメントや購入前に必ず自己紹介をお読みになってください。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···グレー袖丈···半袖ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋、冬
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