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ビンテージ　90s ACG ナイキ　メンズM Tシャツ　ビックロゴ　ボックスロゴ
商品番号 L48952859715
商品名

ビンテージ　90s ACG ナイキ　メンズM Tシャツ　ビックロゴ　ボックスロゴ
ブランド名 ナイキエィシージー
特別価格 税込 5,424 円
在庫状況 あり

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商品詳細

希少激レア90年代　銀タグ　ヴィンテージ　の　NIKEナイキ　の　ACGの　ビッグロゴ　の　Tシャツ　です。カラーは　チャコールグレー　濃いグレーMサイズ身幅53cm着丈75cm肩幅50cm袖丈22cm#Tシャツ☆bravestore#ナイキ☆bravestore#90s☆bravestorebravestoreでは、仕事や趣味で国内外で購入した　70s70年代　80s80年代　90s90年代　00s2000年代　の　ヴィンテージ古着　や　スポーツブランド　スポーツグッズ　を　中心に　インテリア雑貨　など　オシャレな生活を送れる商品を幅広くライナップしています。フォロー割　や　複数購入割　も　していますので、コメントや購入前に必ず自己紹介をお読みになってください。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···グレー袖丈···半袖ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋、冬
http://narcologia.ru/goods/moped176568.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless943559.html
http://narcologia.ru/goods/diamond717858.html
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