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ポールスミス ハイライトステッチ ラウンド長財布 P297
商品番号 T55664184458
商品名

ポールスミス ハイライトステッチ ラウンド長財布 P297
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 8,575 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PaulSmithポールスミスハイライトステッチラウンド長財布P297/BPS297(ベージュ)メンズロングウォレット都内百貨店で購入。アーティスティックなハンドステッチが印象的なラウンドジップ長財布。ポール・スミスらしい色鮮やかなカラーパレットから厳選した、ポップカラーステッチやエッジカラーをデザイン。素材には深めの角シボ調の型押しを施した床革を使用することで、コシ感は残しながらソフトな風合いに仕上げました。縦9.8cm×横19.7cm×厚み2.7cm/重量約200g札入れ×2小銭入れ×1カード入れ×12その他ポケット×2自宅保管です。簡易包装で発送します。神経質な方は御遠慮下さい。
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