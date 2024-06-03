【極美品】エルメネジルドゼニア　ネクタイ　シルク100% マルチストライプ

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■寸法剣先幅 9.5cm程度全長 141cm程度■タイトルErmenegildoZegnaエルメジルドゼニア ネクタイ シルク100%マルチストライプネイビー ブルー イエロー■アイテム説明高級生地ブランドゼニアより、ビジネスに好印象のブルー系マルチストライプカラーのネクタイです。■状態大剣・極美品小剣・極美品使用感につきましては写真ご参照ください。中古品であることを踏まえての購入をお願いしますm(__)m■購入元こちらの商品は全てブランド品を扱っている大手リサイクルショップにて購入したものです。※日本流通自主管理協会加盟店（AACD）■発送ゆうゆうメルカリ便からくらくメルカリ便のどちらかで発送致します。ご質問などありましたら、お気軽にどうぞ(＊´ｖ｀)お値引きの相談も承りますので、金額提示の上、ご相談ください‼️結婚式、パーティー、二次会、2次会、同窓会、冠婚葬祭、お呼ばれ、礼装入園式、卒園式、入学式、卒業式、成人式ビジネス、フォーマル、新卒、スーツ、オフィス↑のようなシーンの他、古着、ビンテージ、ヴィンテージ、一点物、ハイブランド、レアモデル、ロゴ、マニア、レトロ、古着男子、古着女子↑といった趣味の方にもオススメです✨#サンズノヨロズ_メンズ#サンズノヨロズ_メンズフォーマルグッチ/エルメス/フェンディ/ニューヨーカー/ランバン/シャネル/ブルガリ/バーバリー/アルマーニ/エルメネジルドゼニア/ラルフローレン/ブルックスブラザーズ/イヴサンローラン/クリスチャンディオール/ダンヒル/サルヴァトーレフェラガモ/ハンティングワールド/アクアスキュータム/シャルルジョルダン/コムデギャルソン/マッキントッシュ/セリーヌ/トゥモローランド/ステファノリッチ/クリケット/エディフィス