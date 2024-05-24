ステファノリッチ ユニセックス ハンドメイドベルト

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ハンドメイドのSRベルトは、イタリア製の最高品質を示しています。日常のルックにエレガントなスタイルをもたらすこの豪華なバックスキンベルトは、象徴的な亜鉛メッキ装飾ハードウェアに象徴的なSRロゴが特徴です。このアクセサリーは、どんな服装にも最適な頂点です。100%高級フィレンツェレザー幅2.5cm長さ調節可能117cm