90s MLB ニューヨーク・メッツ チーム刺繍ロゴ ベースボールキャップ ...

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ご覧いただきまして誠にありがとうございます！必ず、プロフィールの注意事項を一読の上、ご購入をご検討くださいませ。〜・商品紹介・〜・ブランドGENUINEMERCHANDISE(ジェニュインマーチャンダイズ)LogoAthletic（ロゴアスレチック）・カラーブルー、オレンジ・サイズ頭囲 調節可能（最大62cmほど）高さ 16cmツバ 7cm・状態ヴィンテージ品になります。多少の使用感や擦れ、その他等ございます。こちらの商品は古着になりますので、ユーズド品にご理解のある方のみご検討よろしくお願い致します。・素材アクリル:80%ウール:20%・備考90年代、LogoAthletic製のNYロゴキャップ。鮮やかなブルーのボディに、フロントパネルにはメジャーリーグ、ニューヨーク・メッツのロゴが厚めに刺繍されております。印字が薄くなっておりますが、内タグにgenuinemerchandiseのオフィシャルライセンスタグ有り。バックのスナップで調節可能です。他にも、ナイロンキャップやベースボールキャップなどのヴィンテージのキャップを出品しておりますので、よろしければご覧ください！→#ra_vintage_cap★当方では主にアメリカやヨーロッパから輸入したヴィンテージ品、ブランド品を扱っております！・主な出品ブランド#メゾンマルジェラ#グッチ#バレンシアガ#プラダ#ボッテガヴェネタ#ストーンアイランド#ポロラルフローレン#バブアー#バラクータ#ニューバランス#ナイキ#アディダス その他、ヴィンテージのアイテムも多数出品しておりますので、よろしければご覧くださいませ！→#rakkyao#90s#90年代#ヴィンテージ#ジェニュインマーチャンダイズ#logo_athletic#MLB#メジャーリーグ#ニューヨークメッツ#NYロゴ#チームギアキャップ#6パネルキャップ#ベースボールキャップ#スナップバック#スーベニアキャップ#刺繍ロゴ#ビンテージキャップ#帽子カラー···ブルー形···ベースボール