off-white × NIKE アローズロゴクルーネックTシャツ

20S/Sオフホワイト×ナイキアローズロゴクルーネックTシャツ(MNRGRUSSTEE)です。カラーはブラック(黒)。サイズはMです。着丈約76cm、身幅約59cm、肩幅約56cm試着のみの未使用品です。型番CN5567-010即完したオフホワイトとナイキの人気コラボアイテムです。今は亡きヴァージル時代の商品ということもありお探しの方もいるのではないでしょうか。StockXでもかなり高値で取引されており、未使用品は出てくること少ないかと思いますのでこの機会にぜひいかがでしょうか。ご質問等ございましたらお気軽にお問合せください。



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