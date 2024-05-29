サルヴァトーレ・フェラガモSalvatore Ferragamo/メンズマフラー

フェラガモメンズマフラー／スカーフ●カラー:ワインレッド×ブラック●サイズ:長さ176cm×幅66cm●状態:⚠️タグ外れかけ。擦れ毛玉、使用感はありますがまだまだお使い頂ける状態です。その他、注意事項：新品ではございませんので神経質な方、完璧な状態をお求めの方は購入をお控えください。商品の状態は見落とし等ある場合がありますが、画像をよくご確認のうえご購入下さい。ノークレーム、ノーリターンでお願いします。



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