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サルヴァトーレ・フェラガモSalvatore Ferragamo/メンズマフラー
商品番号 B65419733440
商品名

サルヴァトーレ・フェラガモSalvatore Ferragamo/メンズマフラー
ブランド名 サルヴァトーレフェラガモ
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フェラガモメンズマフラー／スカーフ●カラー:ワインレッド×ブラック●サイズ:長さ176cm×幅66cm●状態:⚠️タグ外れかけ。擦れ毛玉、使用感はありますがまだまだお使い頂ける状態です。その他、注意事項：新品ではございませんので神経質な方、完璧な状態をお求めの方は購入をお控えください。商品の状態は見落とし等ある場合がありますが、画像をよくご確認のうえご購入下さい。ノークレーム、ノーリターンでお願いします。
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