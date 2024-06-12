Y3 ガチャベルト　ホワイト　SnowMan深澤辰哉愛用モデル

カラー···ホワイトストリートモダン古着SnowManの深澤辰哉さんが使っていたものと同じモデルとなります専用の袋をおつけします使用感多少ありますので中古品とご理解ある方のみお願いします。長さ123cmY-3ワイスリーベルト



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