掛け軸 高井一鳳 秋景山水 絹本 希少 軸装 茶道具 掛軸 美品 です。

掛け軸高井一鳳秋景山水絹本希少軸装茶道具掛軸です。ほぼほぼ新品未使用の美品です。サイズ（本紙）402×1050ｍｍ自宅保管の新古品であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。貴重 希少 レア 高井一鳳 一鳳 掛け軸 掛軸 骨董 日本画 絵画 絵師 美術品 骨董品 入手困難 ヴィンテージ アンティーク レトロ タペストリ 茶道具 茶掛け#掛け軸#掛軸#絵画#日本画#茶掛け#茶道具#高井一鳳#高井_一鳳#一鳳#秋景山水#秋景#山水#新築#落成#新築祝い#落成祝い#祝い#ヴィンテージ#アンティーク#レトロ#インテリア#インテリアアート#値下げ絵画の種類...日本画形式...掛け軸・掛軸主題...風景・海景