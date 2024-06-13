PRADA 長財布　サフィアーノ　メンズ　ネイビー　ストライプ2MV836

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プラダ長財布コーナーにストライプロゴを配したスタイリッシュな長財布。素材は目の細かい型押し加工が特徴のサフィアーノレザーです。カードポケットが13個とファスナー式の小銭入れもついており、使い勝手抜群です。●素材：サフィアーノレザー●サイズ：約W19×H9×W2.5cm●商品詳細：札入れx1、小銭入れx1、カードポケットx13、ポケットx4●付属品：箱、ギャランティカード●状態使用期間は一年ほどですが、状態も良くまだまだ使っていただけると思います。写真3枚目の通り、ストライプの横の部分が少しはげてしまっています。※あくまでもused品になります。小さなキズやスレなどあります、完璧を求められる方はご遠慮ください。※写真の写り方により、風合いや色合いが異なる場合がございます。ご了承ください。分からないことがございましたら、お気軽にご連絡下さい！カラー···ブルー柄・デザイン···ストライプ財布形···長財布素材···本革