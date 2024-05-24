天然石 ブラウンストーン シルバーリング 指輪 シルバー925 14号ビンテージ

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商品詳細
天然石ブラウンストーンシルバーリング指輪シルバー92514号ナホバナバホネイティブインディアンジュエリーシルバー製銀製リングアクセサリーシルバーアクセサリー梱包は簡易梱包になりますのでご了承ください。中古品ですので傷汚れ等あります他にも多数の商品を出品しておりますので下記ハッシュタグよりご検索ください(^^)#アクセサリー沢山あるよーfreedomy0620-20-J10
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