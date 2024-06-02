IT'S ALL LIGHT! イッツオールライト 財布 DCFヘザーブラック

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ご覧いただきありがとうございます。イッツオールライトの二つ折り財布です。DCFヘザーブラックとなります。新品未使用で、購入した際のビニールからも出しておりません。他サイトでも出品しております。早い者勝ちですので、ご了承くださいませ。size：H105×W90mm（二つ折り時）color：DCFヘザーブラックmaterial：Dyneema®CompositeFabricHybrid（2.92oz）weight：20〜30g商品解説：「機能的な財布」をコンセプトに制作したオリジナルウォレットケース。折りたたみ型のコンパクトかつ収納性に優れた財布です。外側に小銭入れ。内側にはお札やカード、鍵などの小物を入れる収納スペースがあります。生地には防水性と軽量化に特化されたDyneema®CompositeFabricHybridを採用。ファスナーには撥水性に優れたアクアガードを使用しており、様々なアウトドアシーンで活躍します