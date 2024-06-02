ポールスミス　レザー長財布　マルチストライプ

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ポールスミスのレザー長財布となります。カラー：ブラックサイズ縦：約9.5センチ横：約19センチカード入れが12ヶ所あり収納力がバツグンです。レシートや領収書もいっぱい入れられます。マルチカラーの配色有りブランドの象徴的な存在です。全体的に使用感はありますが、目立つ傷等はないお買い得な財布かと思います。#ポールスミス#長財布#レザー長財布#マルチストライプ