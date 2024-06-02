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NIKE コートレガシー スエード
商品番号 W98392989412
商品名

NIKE コートレガシー スエード
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 1,924 円
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商品詳細

メインカラー···ベージュ27cm(US9)COURTLEGACYSUEDEコートレガシースエード新品未使用品です。サイズ感が合わないため出品致します。※箱はございません。参考価格:8250円#NIKE#スニーカー#COURTLEGACY#コートレガシーメインカラー···ベージュスニーカー型···ローカット(Low)特徴/機能/素材···スエード#NIKE#スニーカー
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