NIKE コートレガシー スエード

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商品詳細
メインカラー···ベージュ27cm(US9)COURTLEGACYSUEDEコートレガシースエード新品未使用品です。サイズ感が合わないため出品致します。※箱はございません。参考価格:8250円#NIKE#スニーカー#COURTLEGACY#コートレガシーメインカラー···ベージュスニーカー型···ローカット(Low)特徴/機能/素材···スエード#NIKE#スニーカー
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