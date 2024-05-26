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FFA ファーマーズ ジャケット コーデュロイジャケット
商品番号 L24188926753
商品名

FFA ファーマーズ ジャケット コーデュロイジャケット
ブランド名 Lankle
特別価格 税込 12,771 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■ブランドFFA■カラーネイビー■素材綿100%■サイズ：(約)cm表記サイズ：36肩幅：43身幅：50袖丈：58着丈：54素人計測のため、多少の誤差はご了承くださいm(__)m■状態特に目立つ汚れやダメージはありません。他、状態の見落としがある場合もございます。⚠️購入後のトラブルがございませんよう、気になる箇所等ありましたら必ず質問してください！お手数ですが、プロフィールも1度目を通して下さい。1度人の手に渡ったものです。中古、古着にご理解のある方のみよろしくお願いいたします。#ビンテージ#ヴィンテージ#オールド②
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