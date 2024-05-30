【希少品】HONDA レザーカードケース H924 名刺入れ ネームカード

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◆HONDAレザーカードケースH924名刺入れ◆3ポケット（カード入れ3ヶ所）cf.中のポケットにチラッと見える物は型崩れ防止用の付属品です。◆ネームカード入れ◆牛革◆新品未使用◆純正品販売終了品◆ブラック黒\u0026レッド赤◆エンボス加工（前面のHondaRacingに使用）皮革に凸凹模様を彫った押し型で強圧し浮き出し(エンボス)模様を作る加工法。◆HondaRacingホンダレーシング◆ホンダコムテック◆【発送方法】ネコポス、ゆうパケットの場合、アイテムの厚さが3cmギリギリなので簡易梱包になります。（ポリエチレン袋、封筒、OPPテープ、を利用して梱包します。）なので、「追加料金」でより安心な発送方法にも変更可能です。お問い合わせ下さい。(^_^)【希少品】HONDAレザーカードケースH924名刺入れネームカードホンダ牛革公式グッズデッドストックブラック黒レッド赤オシャレ純正品希少品未使用品ビジネスカードスマートメンズレディースユニセックス小物コレクション簡易札入れ二つ折りカード入れ名刺交換社員スタッフ公式#まとめ買い歓迎#まとめ買い#HONDA#レザー#カードケース#名刺入れ#定期入れ#定期券入れ#Suica#スイカ#PASMO#パスモ#ネームカード#ホンダ#牛革#革#新品#未使用#純正品