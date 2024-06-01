M.Cohenフェザーネックレス

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商品詳細
材質···シルバーカラー···シルバー十年前にくらいに購入したM.Cohenのフェザーネックレスです。チャーム部分がついてたのですが、無くなってしまいました。新品だと29,700円でした→https://its12midnight.com/products/detail.php?product_id=523
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