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M.Cohenフェザーネックレス
商品番号 L74874815182
商品名

M.Cohenフェザーネックレス
ブランド名 ゴローズ
特別価格 税込 3,510 円
在庫状況 あり

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商品詳細

材質···シルバーカラー···シルバー十年前にくらいに購入したM.Cohenのフェザーネックレスです。チャーム部分がついてたのですが、無くなってしまいました。新品だと29,700円でした→https://its12midnight.com/products/detail.php?product_id=523
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