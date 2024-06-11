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商品詳細
LADMUSICIAN（ラッドミュージシャン）の21ssトロピカル素材のセットアップです。元々オーバーサイズでの着用を想定されたアイテムとのことで、販売員の方の着用感にあわせて、あえてサイズ違いで揃えています。紫がかったグレーで綺麗な色味に魅せられて購入しましたが、似合わないと感じてしまい購入後ほぼ着用していません。あくまで新品ではないためご了承願います。◆ジャケットTROPICALUNCONSTRUCTED2BJACKETPRICE:¥44,000COLOR:GRAYPURPLEITEMNO:2121-309POLYESTERTROPICAL:POLYESTER100%SIZE:44着丈:76cm肩幅:53cm身幅:61.5cm袖丈:61cm軽量で通気性の良いトロピカル素材を使用したアンコン2Bジャケット。アンコンで軽くソフトに仕上げていますが丸みを抑えシャープなシルエットをつくっています。なめらかで上品な表面と適度なハリがあり、自然なストレッチ性のあるポリエステル素材です。薄手ながら丈夫でしわになりにくいため、扱いやすさと上品さを併せ持っています。◆パンツTAPEREDWIDEPANTSPRICE:¥18,700COLOR:GRAYPURPLEITEMNO.2121-509POLYESTERTROPICAL:POLYESTER100%軽量で通気性の良いトロピカル素材を使用したイージーパンツです。ゆとりのあるヒップから裾にかけて緩やかにテーパードさせています。なめらかで上品な表面と適度なハリがあり、自然なストレッチ性のあるポリエステル素材です。薄手ながら丈夫でしわになりにくいため、扱いやすさと着心地の良さを併せ持っています。SIZE:42ウエスト:72～80cm股上:35cm股下:68cm裾幅:16.5cm
http://narcologia.ru/goods/Lincoln868302.html
http://narcologia.ru/goods/diamond879258.html
http://narcologia.ru/goods/perforce16365.html
LAD MUSICIAN / POLYESTER TROPICAL DOLMAN SLEEVE JACKET / BLACK ...
POLYESTER TROPICAL JACKETS｜LAD MUSICIAN
POLYESTER TROPICAL JACKETS｜LAD MUSICIAN
LAD MUSICIAN ポリエステルトロピカル セットアップ | labiela.com
POLYESTER TROPICAL JACKETS｜LAD MUSICIAN
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LAD MUSICIAN セットアップ POLYESTER TROPICCAL-
POLYESTER TROPICAL JACKETS
LAD MUSICIAN / POLYESTER TROPICAL DOLMAN SLEEVE JACKET / BLACK ...
POLYESTER TROPICAL JACKETS｜LAD MUSICIAN
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LAD MUSICIAN ジャケット-
LAD MUSICIAN(ラッドミュージシャン) / テーラードジャケット/42 ...
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POLYESTER TROPICAL JACKETS｜LAD MUSICIAN
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POLYESTER TROPICAL JACKETS｜LAD MUSICIAN
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LAD MUSICIAN(ラッドミュージシャン) / テーラードジャケット/42 ...