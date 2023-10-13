nike ステファンジャノスキー 27cm

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商品詳細
自己紹介分をお読みくださいませ。ナイキのステファンジャノスキーFLRM27cmになります。(中古品です)ナイキsbエアフォース1ジョーダンダンクダンクsbターミネーターナイキフライレザースケシューvansオールドスクールsk8hiがお好きな方もどうぞご覧くださいませ。『状態』について※簡易クリーニング済みです。※目立つ箇所のみ撮影しております。左右甲部分、汚れ左右かかと部分、汚れ底敷き印刷刷れ(写真9)ご了承の上、ご購入宜しくお願い致します。『梱包』について型崩れしないように内部に紙等入れ、プチプチにくるみ、段ボールに入れて発送致しす。宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/stair962600.html
http://narcologia.ru/goods/procurement499433.html
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