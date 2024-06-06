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saad イーグルネックレス
商品番号 L67334779464
商品名

saad イーグルネックレス
ブランド名 サード
特別価格 税込 29,154 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1年ほど前にsaadで購入しました。写真では伝わりにくいですが実物は光沢感がございます。1軍からの出品で無理に売るつもりはないのでこの価格でお願い致します。購入後の返品、返金、クレームは受け付けません。発送中のトラブルに関しては責任を負いません。カラー···シルバー材質···シルバーsaadサード　goro'sゴローズ　Arizonafreedomアリゾナフリーダム　tady\u0026kingタディアンドキング　フェザー　フェザーカスタム　コムドットやまと　コムドットゆうた　登坂　登坂広臣　ホイール　フック　細角チェーン
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