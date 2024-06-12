ハリーポッター　グリフィンドールセット

即購入、別売り可能。コメントください。〜セット内容〜①グリフィンドールのローブ ⚠Sサイズですが、普段MやLサイズの私でも 余裕で着れます。②グリフィンドールのマフラー③ハリーポッターの杖 ※箱付き 本体：ヒイラギ 芯 ：不死鳥の尾羽 映画：ヴォルデモートの杖と兄弟杖、 オリバンダーの店でハグリッドと購入④ハーマイオニーのネックレス ※ケース付 回転する砂時計付きのタイムターナー 映画：ハリー・ポッターとアズカバンの囚人で 大きな役割を果たした。数年にUSJで購入しました。一式身につけて歩くととっても楽しいです(^^)秋の夕方から夜に行くのがオススメです♪#ハリーポッター #USJ #ハーマイオニー #グリフィンドール #タイムターナー



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