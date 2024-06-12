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ハリーポッター　グリフィンドールセット
商品番号 I31096321885
商品名

ハリーポッター　グリフィンドールセット
ブランド名 Ismall
特別価格 税込 7,050 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入、別売り可能。コメントください。〜セット内容〜①グリフィンドールのローブ　　⚠Sサイズですが、普段MやLサイズの私でも　　余裕で着れます。②グリフィンドールのマフラー③ハリーポッターの杖　※箱付き　本体：ヒイラギ　芯　：不死鳥の尾羽　映画：ヴォルデモートの杖と兄弟杖、　　　　オリバンダーの店でハグリッドと購入④ハーマイオニーのネックレス　※ケース付　回転する砂時計付きのタイムターナー　映画：ハリー・ポッターとアズカバンの囚人で　　　　大きな役割を果たした。数年にUSJで購入しました。一式身につけて歩くととっても楽しいです(^^)秋の夕方から夜に行くのがオススメです♪#ハリーポッター　#USJ　#ハーマイオニー　#グリフィンドール　#タイムターナー
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