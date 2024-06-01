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neighborhoodメッシュキャップ
商品番号 W56102144825
商品名

neighborhoodメッシュキャップ
ブランド名 ネイバーフッド
特別価格 税込 1,672 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ネイバーフッド（neighborhood）の初期のメッシュキャップです。◾️状態：あまり被ってなかったのですが経年劣化で全体的に黄ばみが見られます。状態は問題ありません。◾️サイズ：L58〜59㎝程度　誤差はご了承下さい。◾️色：ブラック×ホワイト◾️素材：コットン、ナイロンあくまで中古品ですので御理解ある方のみ御購入下さい。
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