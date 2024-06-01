neighborhoodメッシュキャップ

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ネイバーフッド（neighborhood）の初期のメッシュキャップです。◾️状態：あまり被ってなかったのですが経年劣化で全体的に黄ばみが見られます。状態は問題ありません。◾️サイズ：L58〜59㎝程度 誤差はご了承下さい。◾️色：ブラック×ホワイト◾️素材：コットン、ナイロンあくまで中古品ですので御理解ある方のみ御購入下さい。