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SCHECTER ORIENTAL LINE OL-ST （BLD）
商品番号 N65844817853
商品名

SCHECTER ORIENTAL LINE OL-ST （BLD）
ブランド名 シェクター
特別価格 税込 12,255 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※9/3価格変更SCHECTERORIENTALLINEOL-ST（BLD）機材整理の一部として入手してから観賞用として飾っておりましたブリッジ付近一箇所打痕あり(写真参照下さい)またトラスロッド調整部の指板(向かって左側)に少しエグれあり(写真参照下さい)ローコストバージョンですがとても扱いやすいですスポット生産品の為見かけたらラッキーな程度と思われます以下主要スペックBODY：ASH3PNECK：MapleFINGERBOARD:BlackWoodFRETS：24FSCALE：251/2(648mm)JOINT：Angle4-BoltPICKUPS：MT-1（Neck,Middle）SR-1(Bridge)BRIDGE:SynchronizedTremoloCONTROL：1Vo,1To,MiniSw(Tap)5WayPUSelector※重要NC/NRとさせて頂きますシリーズ···その他タイプ···ストラトキャスタータイプ
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